وزير الصحة الكويتى: ندرس زيادة الرسوم على ولادة الوافدات

الكويت /أ ش أ/

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة زيادة بعض الرسوم على الولادات التى تجرى للوافدات فى مستشفيات الوزارة؛ وذلك لتخفيف أعباء الضغط على الغرف الخاصة.

وأوضح الشيخ باسل الصباح - فى مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي، ردا على سؤال أحد النواب، بشأن عمليات الولادة التى تجرى فى المستشفيات – أنه تم زيادة الرسوم بشكل فعلى مؤخرا، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه سيتم افتتاح ثلاثة أجنحة جديدة للولادة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ومن جانبها، طالبت النائب بمجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم – ردا على وزير الصحة الكويتى – بإيقاف عمليات الولادة بالنسبة للوافدات بالمستشفيات الحكومية، قائلة :" الوزير قال إن هناك 4418 حالة ولادة للوافدات .. يجب أن يتوقف هذا الوضع، فمستشفيات الحكومة للكويتيين فقط".