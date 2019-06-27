وزير الإعلام اليمنى يدين فتوى الحوثيين بإهدار دماء العاملين بالمنظمات الدولية

عدن (أ ش أ)

أدان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، فتوى الميليشيات الحوثية بإهدار دماء العاملين فى المنظمات الدولية والهيئات العاملة فى مجال الإغاثة الإنسانية فى اليمن.

وقال الإريانى - على موقع التدوينات الصغيرة (تويتر) وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الخميس "إن المدعو شمس الدين شرف الدين، المٌعين من الحوثى على أنه (مفتى الديار اليمنية) حرض على إهدار دماء العاملين فى المنظمات الدولية والهيئات العاملة فى مجال الإغاثة الإنسانية فى اليمن، بمزاعم رصدهم للإحداثيات وجمع معلومات لصالح أجهزة مخابرات".

ويأتى ذلك على خلفية قضايا نهب المساعدات الغذائية وإعلان البرنامج تعليق تقديم المساعدات فى المحافظات الواقعة تحت قبضة الميليشيات.

كما شنت قيادات الحوثى حملة إعلامية كبيرة ضد البرنامج الأممى الذى أكد أكثر من مرة بأن القادة الحوثيين يقومون بسرقة المساعدات من أفواه الجوعى، ما دفع البرنامج إلى طرح تقديم الطعام عن طريق إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين، وفق برنامج البصمة الإلكترونية للأشخاص باليد، لكن قادة الميليشيات الحوثية رفضت هذا المقترح رفضاً نهائياً.