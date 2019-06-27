والد أحمد المحمدى: سعيد بالهدف الأول لنجلى وفوز المنتخب

الغربية محمد طارق - مصطفى عادل

أعرب المحمدي عبد الفتاح عيسى والد اللاعب الدولي أحمد المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين بانجلترا، عن سعادته بفوز المنتخب المصري اليوم بهدفين أحرزهم أبناء محافظة الغربية أحمد المحمدى ومحمد صلاح، متمنيا لهم الفوز فى باقى المباريات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تنظمها مصر بتنظيم أكثر من رائع يليق بمكانتها التاريخية الكبيرة في أفريقيا .

وأضاف والد اللاعب لـ" اليوم السابع" انا اسعد واحد النهارده بفوز المنتخب وتسجيل نجلي الهدف الاول فى شباك الكونغو"، مضيفاً:" أبناء مركز بسيون صنعا فرحه ملايين المصريين، وسجلا هدفي الفوز فى لقاء الكونغو، مشيرا ان اسرته احتفلت بعد هدف نجله الاول، وسط دعاء زوجته لنجلها واللاعبين بالفوز.

وطالب والد المحمدي، اللاعبين بالتركيز فى المباريات القادمه، واللاعب باحترافيه للوصول بالمنتخب الى النهائي، والفوز بالبطوله الثامنه لمصر.

وأضاف في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيجري اتصالا هاتفيا بنجله فور عودته إلى فندق الإقامة لتهنئته على الهدف وتقديم التهنئة إلى كل لاعبي المنتخب .