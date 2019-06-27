والد أحمد المحمدى: سعيد بالهدف الأول لنجلى وفوز المنتخب

أعرب المحمدي عبد الفتاح عيسى والد اللاعب الدولي أحمد المحمدى عمدة اللاعبين المحترفين بانجلترا، عن سعادته بفوز المنتخب المصري اليوم بهدفين أحرزهم أبناء محافظة الغربية أحمد المحمدى ومحمد صلاح، متمنيا لهم الفوز فى باقى المباريات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تنظمها مصر بتنظيم أكثر من رائع يليق بمكانتها التاريخية الكبيرة في أفريقيا .
وأضاف في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيجري اتصالا هاتفيا بنجله فور عودته إلى فندق الإقامة لتهنئته على الهدف وتقديم التهنئة إلى كل لاعبي المنتخب .
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