نورى المالكى: العراق لن يسمح بالعودة إلى مناخ القلق والتوتر

بغداد /أ ش أ/

قال رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نورى المالكى، إن بلاده لن يسمح بالعودة لمناخ القلق والتوتر، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين العراق وروسيا.

وأوضح مكتب المالكى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الخميس - أن المالكى بحث، خلال لقائه سفير روسيا الاتحادية لدى العراق "ماكسيم ماكسيموف"، القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات الوضع السياسى الراهن والمتعلق بالأزمة بين إيران وأمريكا.

وأكد المالكى - خلال اللقاء - عمق العلاقات التاريخية بين العراق وروسيا، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المشترك وسبل تطويره لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.. قائلًا: "إن توثيق التعاون الثنائى بين البلدين يأتى فى مصلحة المنطقة ويعزز من فرص السلام والاستقرار، فى ظل التصعيد الأمريكى الإيراني".

وأكد ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن لغة التلويح بالقوة وعدم السماح بالعودة إلى مناخ القلق والتوتر.