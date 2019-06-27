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نواب بريطانيون يهددون بقطع تمويل الحكومة إذا أقدمت على "بريكست" دون اتفاق

الخميس، 27 يونيو 2019 02:55 م
نواب بريطانيون يهددون بقطع تمويل الحكومة إذا أقدمت على "بريكست" دون اتفاق البرلمان البريطانى
لندن /أ ش أ/

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توقعت صحيفة "التايمز" البريطانية ،اليوم الخميس، أن يهدد نواب مجلس العموم الأسبوع المقبل بقطع التمويل عن الحكومة فى حال تحدى رئيس الوزراء القادم المجلس وأقدم على الخروج من الاتحاد الاوروبى "بريكست" دون اتفاق.

وأشارت الصحيفة -على موقعها الإلكترونى - إلى أن الخطة التى يشارك فيها نواب من مختلف الأحزاب بقيادة النائب المحافظ دومينيك جريف النائب العام السابق والنائبة العمالية الكبيرة مارجريت بيكيت وزيرة الخارجية السابقة تهدف إلى إحباط أى محاولة من بوريس جونسون الذى يتصدر السباق على زعامة حزب المحافظين لإتمام البريكست دون اتفاق.

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على هذه الخطة الثلاثاء المقبل لتعديل التشريع الخاص بتمويل الحكومة، ولفتت "التايمز" إلى أنها علمت بأن حزب العمال سيؤيدها فى التصويت.

وكان بوريس جونسون الذى يتصدر السباق على زعامة حزب المحافظين خلفا لتريزا ماي، قد وعد هذا الأسبوع بأن تغادر بلاده الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر مهما كلف الأمر، مما زاد من احتمال حدوث سيناريو "بريكست دون اتفاق"، كما رفض مجددا أن يستبعد إمكانية تعليق البرلمان ليتمكن من الانسحاب من الاتحاد الأوروبى دون موافقته، لكنه أشار إلى أن احتمالات عدم التوصل إلى اتفاق ضئيلة للغاية.

يذكر أن محاولة مماثلة لمنع سيناريو البريكست دون اتفاق طرحها زعيم حزب العمال جيرمى كوربن قد أخفقت فى اجتياز تصويت العموم فى وقت سابق من هذا الشهر، ولكن أمام الخطة الجديدة فرصة أكبر لاجتياز تصويت المجلس كونها مقدمة من نواب كبار من مختلف الأحزاب.

 


نواب بريطانيون

بريطانيا

أخبار بريطانيا

قطع تمويل الحكومة البريطانية

بريكست

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