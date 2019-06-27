ننشر خطة الصيانة الدورية وقطع الكهرباء خلال شهر يوليو بالإسماعيلية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد، رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق خلال شهر يوليو القادم، وذلك في إطار تنفيذ خطة الصيانة الدورية التي ينفذها قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية، مؤكدا أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى فى الفترة من اليوم 1 يوليو المقبل حتى نهاية الشهر بالأماكن التالية:

بجوار صيدلية عز خطاب ومساكن هيئة قناة السويس، والمنطقة الصناعية والسلطان حسين وش كيلوباترا ونادى الجولف، وخلف شبكة الأسرة والمنطقة الصناعية ومبنى الجامعة القديمة وبرج شارع سعد زغلول ونادى هوكي هـ.ق.س وبرج سكنى بشارع شريف والمنطقة الصناعية، ومبنى مديرية الأمن ومساكن حى الإسراء وثورة 23 يوليه والمنطقة الصناعية وبرج حماد موسى ومساكن هيئة قناة السويس، وبرج الزبير ومترو والمنطقة الصناعية.

وأشار رئيس قطاع شبكات كهرباء الإسماعيلية فى بيان اليوم، إلى أنه فى نطاق حى ثان سوف يتم قطع الكهرباء عن برج فاطمة الزهراء شارع المستشفى وبرج ابوالمعاطى شارع السكة الحديد، ومقابر الأقباط بجوار السنترال وبرج جمال عبد الله بجوار موقف الحكر، ومنطقة قهوة أبوصباع بسوق الجمعة ،ومنطقة قهوة مبارك بالبلابسة، وبرج دلتا جروب عرايشية مصر ومنطقة نقطة الشهداء والمنطقة المحيطة، وبرج بسيونى شارع المستشفى وبرج أحمد مبارك عرايشية مصر،وبرج ضرائب أول والمنطقة المحيطة ،وبرج على عبد الرحمن ش شبين الكوم،ومنطقة برج ابو حبة ش شبين الكوم /وبرج المدينة المنورة ش شبين الكوم ،وعمارات اللؤلؤة شارع الثلاثيني ومنطقة مقلة الفردوس عرايشية مصر، ومنطقة قهوة سلطانة حى السلام ، ومنطقة جامع حسب الله بالثلاثيني وبرج الصديق عرايشية مصر، وشارع المدارس والمنصورة وشارع الغابة والدقهلية والمنطقة المحيطة ، وعمارات الهيئة شارع البحرى ورضا وبرج الخازن عرايشية مصر وبرج 23 ش المدارس وبرج حربى بالشهداء.

وأضاف المهندس السيد إسماعيل، أنه سيتم الفصل أيضاً فى الفترة من 1 يوليو وحتى 30 يوليو بمنطقة الشيخ زايد فى أول الشيخ زايد وأمام جراج المنطقة وخلف مديرية الزراعة، وأمام نادى المنتزه ومنطقة 24 اكتوبر ومنطقة إبراهيم سلامة وبجوار المدرسة المعمارية ومنطقة الكاكولا ومنطقة أبراج القضاة وخلف المرور وبجوار نادى الشركة، وأمام النادى الإسماعيلى وصيدلية خطاب وخلف الإذاعة والتلفزيون وبجوار نادى الدواجن، وأمام مجمع المحاكم ومنطقة الكاكولا، ومساكن إحلال الحرفي، وامتداد شارع المدارس وخلف المخبز الالى ومساكن عثماسون وأرض الجمعيات، وحديقة فوكس، وخلف نادى الكهرباء ومساكن عثمان.