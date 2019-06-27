ننشر الأسماء الخمسة المرشحة لرئاسة "الدستورية العليا" خلفا للجبالى

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

كشفت مصادر قضائية عن أن المحكمة الدستورية العليا أرسلت المرشحين الخمس لتولى رئاسة المحكمة لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيسا جديدا خلفا للمستشار حنفى الجبالى الذى يتقاعد فى يوليو المقبل.

وقالت المصادر إن الأسماء الخمسة المرشحة هم أقدم نواب لرئيس المحكمة وهم كلا من المستشارين: محمد خيرى طه عبد المطلب ، و سعيد مرعى محمد جاد عمرو، ود.عادل عمر حافظ شريف ، ورجب سليم، و بولس فهمى اسكندر.

ويبلغ المستشارالدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا السن القانونية للتقاعد فى يوليو المقبل ، حيث أنه من مواليد 14 يوليو 1949

ووفقا لنص المادة 193 من الدستور "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".

ووافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته 11 يونيو الجارى ، على تعديل قوانين الهيئات والجهات القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤسائها نفاذا للتعديلات الدستورية.