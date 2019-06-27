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نقابة الصيادلة تصرف 800 ألف جنية إعانات خلال شهرين

الخميس، 27 يونيو 2019 10:59 ص
نقابة الصيادلة تصرف 800 ألف جنية إعانات خلال شهرين نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

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أعلن المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، واللجنة المشرفة على إدارة النقابة، والتى تضم الدكتور عبدالناصر سنجاب، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، الدكتور كريم بدر عن صرف 800 الف جنيه إعانات للصيادلة الذين تقدموا خلال شهرى مايو ويونيو.

وأوضحت النقابة أن لائحة إعانات النقابة حددت الحالات المستحقة لصرف الإعانات والمبلغ المقدم وتضمنت :

أولا:يصرف مبلغ 15 ألف جنية للحالات التالية:-

1- حالات الإصابة بمرض السرطان   2 حالات زراعة الكبد

3- حالات زراعة الكلى 4 حالات العجز الكلى او الجزئى الذى يعقده عن العمل

ثانياً : تصرف نسبة من قيمة العلاج وبحد اقصى 15 الف جنية للحالات التالية:

1- تصرف نسبة 25% من إجمالى التكلفة للحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى(بما لايجاوز الحد الأقصى).

ثالثاً: يصرف مبلغ 10 آلاف جنية فى حالات الوفاة، عمليات القلب المفتوح.

رابعاً : يصرف مبلغ 5 آلاف جنية لحالات عمليات القسطرة، والعجز الجزئى، التعرض لحادث أدى لإصابة بالغة.

خامساً: حالات حريق الصيدليات، يتم صرف نسبة من الخسائر بعد تقديرها بناءَ على تقرير تعده لجنة مشتركة من النقابة العامة والفرعية مكونة من (خمسة أعضاء ) ويكون الصرف بعد تقديم المستندات واستيفاء الأوراق المطلوبة حسب تقدير اللجنة لنسبة التلفيات كمايلى:

1- تلفيات أقل من 50%يتم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه .

2 - تلفيات حتى 75%يتم صرف مبلغ 15 ألف جنه.

3 - تلفيات أكثر من 75%يتم صرف مبلغ 40 ألف جنيه.

 

 

 


نقابة الصيادلة

اعانات الصيادلة

الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة

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