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"مياه القناة": الانتهاء من رفع كفاءة محطة معالجة صرف صحى بورفؤاد

الخميس، 27 يونيو 2019 07:26 م
"مياه القناة": الانتهاء من رفع كفاءة محطة معالجة صرف صحى بورفؤاد المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الإنتهاء من أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد، بقطاع مياه بورسعيد، وتقدر طاقتها التصميمية ب 37500 متر مكعب يوم.
 
وأشار المهندس عصمت خلال زيارة تفقدية اليوم الخميس، أنه جارى أعمال الدراسات الفنية الخاصة بالأعمال المدنية، والكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطة،  بإشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مؤكدا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تسليم الموقع للشركات المنفذة لبدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة.
 
ووجه  المهندس عصمت بشدة  لبدء الإجراءات التمهيدية لاستلام الموقع  لبدء الأعمال، وتحديد مهام ومسؤليات فريق العمل وفق خطة زمنية محددة، والمتابعة المستمرة وعقد لقاءات وإجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات  المحددة  بكل دقة  لخدمة أهالي بور فؤاد، بجانب دعم مشروعات التنمية والإستثمارببورسعيد ومشروعات شرق التفريعة.
 
1- رئيس مياه القناة يتفقد محطة بورفؤاد
 
 
2- رئيس مياه القناة يتفقد محطة بورفؤاد
 
 
3- رئيس مياه القناة يتفقد محطة بورفؤاد (1)
 

3- رئيس مياه القناة يتفقد محطة بورفؤاد

 


المهندس عبد الحميد

شركة مياه الشرب

الصرف الصحي

محطة معالجة صرف

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