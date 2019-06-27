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مشجع بوروندى : متفائلين لأداء منتخبنا فى مصر وسأصطحب أصدقائى زيارات مقبلة

الخميس، 27 يونيو 2019 11:02 م
مشجع بوروندى : متفائلين لأداء منتخبنا فى مصر وسأصطحب أصدقائى زيارات مقبلة أوليفيه نيكولا أحد مشجعى منتخب بورندى
الإسكندرية جاكلين منير و أسماء على بدر

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أكد أوليفييه نيكولا، أحد مشجعى منتخب بورندى على أن منتخب بورندى، استعد جيدا لخوض البطولة الأفريقية، وأنه يتمنى الفوز لفريقه، خاصة وأن فريق بوروندى، نجح فى الإلتحاق بالبطولة، وهو حدث رياضى كبير بالنسبة لهم.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنهم متفائلين لمنتخب بلادهم وأداءه فى المباريات بالمجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر هذا العام.

وأشار إلى أنه زار عدد من الأماكن السياحية فى محافظة الإسكندرية فى أولى زيارة له، مؤكدا أنه سيصطحب أصدقاءه لمصر فى زيارات مقبلة.


الاسكندريه

كاس الأمم الأفريقية

بطولة كأس الأمم الافريقية

مشجعى بوروندى

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