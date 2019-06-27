مسؤول يابانى: المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة متوازنة

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قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إن الالتزامات المترتبة على اليابان والولايات المتحدة متوازنة بموجب معاهدة أمنية ثنائية، وإن الاتفاقية ليست أحادية الجانب.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) اليوم الخميس أن تعليق وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوجا جاء عندما سئل عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن استيائه من المعاهدة.

وكان ترامب يتحدث في مقابلة مع وسيلة إعلامية أمريكية يوم الأربعاء قبل أن يتوجه إلى مدينة (أوساكا) غربي اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين. واشتكى من أن الاتفاقية "غير منصفة"، وقال إنه لا يتعين على اليابان مساعدة الولايات المتحدة إطلاقا في حال تعرضها لهجوم.

وأوضح سوجا أن بيانا يابانيا أمريكيا مشتركا صدر - في فبراير من عام 2017 - يؤكد أن التحالف الثنائي هو حجر الزاوية للسلام والرخاء والحرية في منطقة آسيا المحيط الهادئ، وقال سوجا إن المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة تشكل جوهر تحالفهما.