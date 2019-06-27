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محافظ سوهاج يلتقى وفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية

الخميس، 27 يونيو 2019 04:04 م
محافظ سوهاج يلتقى وفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية محافظ سوهاج يلتقى وفد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية
سوهاج – عمرو خلف

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التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بمكتبه اليوم الخميس، وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "IFAD"، في ختام زيارته للمحافظة التى استمرت 4 أيام، لتفقد عدد من مشروعات التنمية الريفية بالمحافظة.
 
ورحب محافظ سوهاج بأعضاء الوفد، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم من أجهزة المحافظة، والتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " إيفاد "، لتحقيق أهداف المشروع الجديد "التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر START "، والمزمع انشائة بالقرى الأكثر احتياجا بالصعيد .
 
ومن جانبها أشارت الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الى أن الوفد قام بتفقد النظم والصوب الزراعية بقرية أولاد يحيي بمركز دار السلام، والمواقع الإرشادية لمحصول المانجو، مشيرة إلى أنه قام بزيارة الجمعية التعاونية بالعساكرة بقرية برديس بالبلينا، وتفقد بعض المشروعات الزراعية بقرى "جهينة، وطهطا، والمنشاة، وسوهاج".
 
 
 
 
 
 

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