محافظ القاهرة: تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد لتجار شق الثعبان لتنمية المنطقة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على ترحيب المحافظة بمساهمة الخبرة اليطالية فى تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية الإيطالية والتعاون المشترك بينهم فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الصناعة والتى تشتهر بها ايطاليا وخبراؤها فى تحديث الآلات والمعدات وتقديم التدريب الحرفى اللازم مع استخدام احدث التقنيات التكنولوجية، مؤكداً على اهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية متخصصة فى مجال صناعة الرخام والجرانيت وكذلك تطوير عدد من المدن الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية فى اطار خطة الدولة للتوسع العمرانى وخلق فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع السفير جيامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له ويضم الدكتور بيترو تومباتشينى المستشار الاقتصادى والتجارى والكتور فليتشة مانتينى ممثل الوكالة الايطالية لمناقشة دعم الحكومة الإيطالية لإنشاء مركز تكنولوجى للرخام والجرانيت بالمنطقة الصناعية بجميع المعدات والآلات ونقل الخبرات الإيطالية فى المجال.

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أن الدولة تعمل حالياً على تطوير منطقة شق الثعبان واتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المستثمرين ومساعدتهم فى تطوير صناعتهم ومساعدتهم بتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد ورفع كفاءة المنطقة وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الناتجة عن هذه الصناعة وإعادة استغلالها وإنشاء ميناء جاف ومنطقة لوجستية من خلال شركة متخصصة لإدارة المنطقة والعمل على الاستفادة من الخبرة الايطالية لما لها من خبرات طويلة فى مجال هذه الصناعة.

وأشار السفير الإيطالى إلى أن التعاون المصرى الإيطالى يرجع لزمن بعيد فى كافة المجالات وخاصة مجال الصناعة ونقل الخبرات الإيطالية لمصر وخاصة في المناطق الصناعية والتي تعتمد عليها إيطاليا اقتصاديا وأنه مؤخراً أثمر هذا التعاون عن إنشاء محطة معالجة المخلفات بمدينة الجلود بالروبيكى التى ساهمت بصورة كبيرة فى تخفيض معدل التأثير البيئى بالمنطقة.

وأضاف المحافظ أن هناك عدة عناصر أساسية تعمل علي توفيرها في التجمعات الصناعية وهى المعدات والماكينات والألات الصناعية الحديثة ونقل المعرفة والتدريب الحرفي اللازم للعاملين بالمجال واخيراً فى صورة المنتج الذي يخرج من المنطقة بخلق ماركات وعلامات تجارية حاصلة علي شهادات الجودة والاستدامة والتسويق الداخلي والخارجي للمنتجات وهو يساهم في وضع مصر بالمكانة التي تليق بها في مجال التصدير لدول العالم المختلفة خاصة أفريقيا وأوربا أن مصر لديها المواد الاولية والتجمعات الصناعية الكبري مما يساهم في التعاون في خلق المزيد من فرص التصدير للمنتج المصري .

شهد اللقاء اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والمهندس سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية والعميد ماجد فوزى نائب رئيس الجهاز التنفيى للمنطقة الصناعية بشق الثعبان وعدد من قيادات المحافظة .



