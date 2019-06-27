محافظ الغربية: دراسة تطوير المناطق العشوائية بالمحلة وطنطا بـ153 مليون جنيه

الغربية – عادل ضرة

اجتمع اللواء هشام السعيد محافظ الغربية مع مملثى الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بصندوق تطوير العشوائيات بالقاهرة وممثلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية "الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات" لمناقشة أعمال تطوير المناطق العشوائية بنطاق حى أول وثانى طنطا والمحلة الكبرى لتحويلها إلى أماكن ذات مظهر حضارى وأمنه على حياة المواطنين، وما يقوم به الصندوق للانتهاء من تطوير المناطق الغير أمنه بنهاية عام 2019 ووضع خطة للقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة فى إطار رؤية 2030، ووضع الدراسات الفنية اللازمة فى محافظة الغربية للقضاء على المناطق العشوائية الغير مخططة بدءاً من العام المالى 2019 /2020 وحتى 2030.

وتتمثل أعمال المرحلة الأولى لتطوير العشوائيات بالمحافظة فى تطوير منطقة على أغا بحى ثانى طنطا بقيمة تقديرية 58 مليون جنيه وكذا تطوير منطقة العجيزى بنطاق حى أول طنطا بقيمه تقديرية 49 مليون جنيه وكذا تطوير مناطق (شارع عسل – مزلقان أبوقاسم – شارع الخبى – استكمال منطقة المحجوب – منطقة التوبة – شارع الكوردى – شارع سبح الله وتفرعاته - شارع الصيد وتفرعاته – شارع أبو سيفين أمام مسجد المنسوب - شارع الدكرورى – شارع برهام – شارع المنسوب) بنطاق المحلة الكبرى بقيمة تقديرية 43 مليون جنيه.

يذكر أن أعمال تطوير هذه المناطق تتضمن رفع كفاءة شبكة مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الشوارع وتجهيز الشوارع الضيقة بالإنترلوك أو الخرسانة وتجديد الأرصفة والبلدورات وكذا رفع كفاءة الأعمدة والإنارة بالمناطق بالإضافة إلى تطوير الأسواق العشوائية.

وأكد محافظ الغربية على اهتمامه بتطوير المناطق العشوائية الغير أمنه وتحويلها إلى مناطق حضارية لتوفير حياة كريمة أمنه للمواطنين.