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مايا مرسى تستعرض جهود تمكين المرأة المصرية بالمفوضية الأوروبية فى بروكسيل

الخميس، 27 يونيو 2019 11:42 ص
مايا مرسى تستعرض جهود تمكين المرأة المصرية بالمفوضية الأوروبية فى بروكسيل الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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واصلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة جولتها بمؤسسات الاتحاد الأوروبى لعرض التقدم المحرز والجهود المبذولة فى مجال تمكين المرأة المصرية، وقد التقت كريستيان دانيالسون مدير عام إدارة سياسة الجوار ومفاوضات التوسيع بالمفوضية الأوروبية، واستعرضت أبرز المشروعات التى تم تنفيذها فى مصر فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة، والحماية من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى تشكيل أول لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر  بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى  ، بالأضافة إلى تنظيم حملات توعية مكثفة للتوعية بهذه القضية خلال شهر يونيو الجارى، وكذلك تعزيز دور مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات والذى تم إنشاءه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبر. 

كما أشارت رئيسة المجلس أيضاً إلى الشراكة مع الاتحاد الأوروبى من خلال إصدار عدداً من  بطاقات الرقم القومى للمرأة، ومشروع الادخار والإقراض، وجارى العمل على تطوير نموذج هذا المشروع لتعزيز استفادة السيدات من الخدمات المالية والمصرفية. 

وفيما يخص التشريعات أكدت رئيسة المجلس على أن مصر نجحت فى تغليظ عقوبة التحرش الجنسى وعقوبة ختان الإناث وتجريم الزواج المبكر والحرمان من الميراث، فضلا عن صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة. 

من جانبه أبدى كرستيان دانيالسون إعجابه بما تم ذكره من الاستفادة بشراكة الاتحاد الأوروبى،  وبالأخص نجاح الحكومة المصرية بالعمل على استدامة جميع المشروعات التى تم تنفيذها من قبل والعمل المستمر لتطويرها وتعميم الاستفادة منها.

 


القومى للمراه

مايا مرسى

بروكسيل

الاتحاد الاوروبى

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