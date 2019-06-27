لبنان يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا تونس

أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة التونسية، في وقت سابق اليوم، على نحو أدى إلى مقتل عنصر أمني ووقوع عدد من الإصابات.

وأكدت الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم - أن المواجهة المفتوحة مع الإرهاب لن تتوقف حتى يتم استئصاله نهائيا من "العقول والنفوس"، مشددة على أن لبنان يقف إلى جانب "الشقيقة تونس" في هذه المواجهة.

وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن تعازيها لذوي العنصر الأمني الذي قتل جراء أحد التفجيرين الإرهابيين، معربة عن أملها في الشفاء السريع للجرحى.