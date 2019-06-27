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لأول مرة.. متسابقات ملكة جمال بريطانيا بدون مكياج

الخميس، 27 يونيو 2019 03:18 م
لأول مرة.. متسابقات ملكة جمال بريطانيا بدون مكياج بهاشا موخيرجى متسابقة على لقب ملكة جمال إنجلترا
وكالات الأنباء

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قرر القائمون على مسابقة ملكة جمال بريطانيا إدراج جولة جديدة ضمن المراحل الأساسية تتطلب من المتنافسات على اللقب الظهور بوجوههم خالية من أى مساحيق تجميلية، فى خطوة تهدف إلى الاحتكام إلى ملامح الوجه الطبيعية.

وذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن "هدف تلك الخطوة تعزيز الإيجابية تجاه الجسم والجمال الطبيعى فى مجتمعات باتت مهووسة بمعايير غير واقعية للجمال، والتى عززتها صور العارضات التى تحتل وسائل التواصل الاجتماعى والإعلام العالمى".

وأعربت منظمة المسابقة أنجى بيسلى، عن أملها "أن تشجع تلك الخطوة المتسابقات على وضع مكياج أقل وإبراز ملامحهن الطبيعية بعيدا عن التصنع".

وقالت بيسلى"صدمنا مؤخرا لرؤية فتيات فى الـ19 يخضعن لعمليات فيلرز وبوتوكس، ويصعدن المنصات بوجوه غطتها مساحيق التجميل وأخفت جمالهن الطبيعى، ومن خلال هذه الخطوة نرسل للفتيات رسالة مفادها بأنه ليس عليهن امتلاك حواجب موشومة ورموش اصطناعية ليحصلن على اللقب".

وأضافت "استخدام الفتيات لكل تلك الأدوات التجميلية تظهر الأثر المدمر الذى تركته الصور المعدلة التى تحتل وسائل التواصل الاجتماعى، وتداعياتها على احترام الفتيات لذواتهن وصحتهن النفسية".

 


ملكه جمال بريطانيا

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