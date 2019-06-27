كل ما تريد معرفته عن سوق الذهب بعد انخفاض الأسعار عالميا ومحليا

كتب – إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب خلال الـ 24 ساعة الماضية انخفاضات كبيرة، وصلت إلى 12 جنيها فى الجرام، بالنسبة للسوق المحلى بمصر، وقرابة 20 دولارا بالنسبة للأسعار العالمية، وفيما يلى أهم المعلومات عن الأسعار ووضع سوق الذهب.

-أسعار الذهب شهدت تراجع على مدار اليوم بلغت 12 جنيها

-الأسعار العالمية للذهب تراجعت من 1430 إلى 1406 دولار.

-تراجع أسعار الذهب ستؤدى إلى عودة حركة الشراء بعد شبه توقفها نتيجة الصعود.

-اتجاه الأسعار الهبوط كان مدفوعا بعمليات بيع لجنى الأرباح.

-طرح كميات كبيرة من المعدن النفيس أدى إلى هبوط الأسعار.