كاريكاتير يسخر من جوايدو: لعبة فى أيدى ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

نشرت صحيفة "بانوراما" الفنزويلية كاريكاتير يسخر من زعيم المعارضة فى فنزويلا "خوان جوايدو" ،بعد 6 أشهر من ظهوره.

ويظهر جوايدو فى الكاريكاتير كلعبة يحركها الرئيس الامريكى، دونالد ترامب ، كما يحلو له، فى محاولة للسيطرة على فنزويلا، التى تعانى من ازمة اقتصادية طاحنة ، والإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أغسطس 2018 وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية زعزعة استقرار فنزويلا ، قم بعد ذلك أظهرت دميتها "جوايدو" الذى يرغب فى ان يصبح رئيسا للبلاد بدلا من مادورو.

وهدد ترامب مرارا وتكرارا بالتدخل العسكرى فى فنزويلا ، وذلك فى محاولة للاستيلاء على النفط الفنزويلى، حيث أن البلد الكاريبى لديها أكبر احتياطى فى العالم من النفط.