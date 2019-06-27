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الأكثر احتياجاً بالدقهلية

قرية غزالة بالسنبلاوين أُولى مبادرات جامعة المنصورة لتطوير القُرى

الخميس، 27 يونيو 2019 07:02 م
قرية غزالة بالسنبلاوين أُولى مبادرات جامعة المنصورة لتطوير القُرى جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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 ترأس الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمشروع تطوير قرية غزالة ،   التابعة لمركز السنبلاوين، وبحضور كلاً الدكتورة فرحة عبد العزيز الشناوي ،   رئيس المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، رئيس مجلس إدارة هيئة مياه الشرب بالمحافظة، ولفيفاً من رؤساء لجان تطوير القرية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وبعض من شخصيات المجتمع المدني ووكلاء الوزارة ومديري المديريات بمحافظة الدقهلية.

 

وأكد الدكتور محمود محمد المليجي ، في بداية الاجتماع على ضرورة البدء في تنفيذ الخطة التي تتبناها رئاسة الجمهورية بشأن تطوير القُرى الأكثر احتياجاً، والعمل على تعظيم دور الجامعة المُجتمعي في خدمة المجتمع المُحيط بها، وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدكتور كمال شاروبيم – محافظ الدقهلية، والمسئولين بالمحافظة وتم الاتفاق على اختيار قرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين نظراً لكونها من القُرى الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى وقوعها أقصى الحدود الشرقية للمحافظة ولديها الحد الأدنى من البنية التحتية.

كما أشار المليجى ، إلى أنه تم تشكيل عدداً من اللجان في مجالات (محو الأمية، الرعاية الاجتماعية، التحول الرقمي والميكنة، تطوير مياه الشرب، تطوير الطرق والنقل، تطوير التعليم، تطوير المشروعات الصغيرة، التطوير العمراني)، وتضم نُخبة من المُتخصصين والخبراء من داخل جامعة المنصورة وخارجها، كما تم تنظيم زيارة ميدانية للوقوف على أهم المشاكل التي تواجه أهالي القرية وتحديد احتياجاتهم الفعلية.

 

وأضافت الدكتورة فرحة الشناوى ، أن المجلس القومي للمرأة سيعمل على الاستفادة من خبرات أعضائه، وسيولي اهتماماً كبيراً بالمرأة في قرية غزالة، وسيتم توفير التدريب اللازم لسيدات القرية من أجل تنمية المشروعات الصغيرة بها، كما أشارت الدكتورة أمينة النمر إلى أهمية العمل على التوعية الصحية لسيدات القرية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود المليجي ، على أهمية إعداد خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لتطوير القرية والتواصل مع المجتمع المدني والجامعات الخاصة للمساهمة مع الجامعة في تطوير القرية من خلال عدداً من المحاور (المحور التعليمي، الصحي، الخدمي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والعلمي والرياضي، التحول الرقمي).

ونوه الدكتور عادل التابعي  رئيس لجنة تنمية الزراعة والثروة الحيوانية ،  الى أهمية الاهتمام بالتنمية البشرية لأنها الأساس في عملية التطوير بالإضافة إلى ضرورة مُشاركة الجامعة بفكرها وأبحاثها في مجالات الطب، الزراعة، وغيرهما من المجالات والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الأخرى للمُساهمة في تطوير القرية.

 

وأشار الدكتور محمود المليجي ، في نهاية الاجتماع إلى أن الاجتماع القادم سيكون بالقرية، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية للقرية وتقييم الخدمات الموجودة بها على أرض الواقع، كما أشار إلى تشكيل عدداً من اللجان التنفيذية للعمل على مشروع تطوير القرية وتحسين مستوى خدمات البنية التحتية وكذلك الخدمات العامة بها.

 

 


الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

القري اكثر احتياجا

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