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غلق 3 مطاعم واعدام 270 كيلو أغذية بالمنصورة

الخميس، 27 يونيو 2019 11:42 ص
غلق 3 مطاعم واعدام 270 كيلو أغذية بالمنصورة غلق مطعم-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن ادارة مراقبة الأغذية قامت بإعدام 270 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في الخواص الطبيعية.
 
وأوصت الجهات المختصة بغلقها لوجود خطر داهم على الصحة العامة ،وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات صحية ،وعدم وجود شهادات صحية،كما تم سحب عينات وإرسالها للمعمل،وتحرير 3 محاضر جنح صحية بشأن المخالفات ،والمطاعم الثلاثة ،و التى تقع بالمشاية السفلية بالمنصورة .
 
وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،إلى أن قيام فرق مراقبة الأغذية بتكثيف الرقابة ،والمرور على المنشآت الغذائية بالمنصورة ،و ذلك في إطار مراقبة مدى سلامة وجودة السلع المعروضة. 
 
وأضاف مكي أن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية يشدد دائما على استمرار الحملات التفتيشية على منافذ الأغذية ،ومحلات بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع لمتابعة جودة المعروضات ،والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.
 

الدقهلية

أخبار الدقهلية

صحة الدقهلية

مطاعم مخالفة

إعدام أطعمة فاسدة

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