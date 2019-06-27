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غدا.. قطع الكهرباء عن مركز قليوب لمدة 4 ساعات

الخميس، 27 يونيو 2019 11:28 ص
غدا.. قطع الكهرباء عن مركز قليوب لمدة 4 ساعات قطع الكهرباء-ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت المهندسة آمال بركات،رئيس قطاع كهرباء القليوبية،عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مركز ومدينة قليوب،غدا الجمعة الموافق 28 يونيو الجاري،وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات،لمدة 4 ساعات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى التاسعة من صباح اليوم نفسه.
 
وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية،فى تصريحات لـ "اليوم السابع"،أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مركز ومدينة قليوب وجميع القري التابعة للمركز،وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.
 
وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية،أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار،وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل،والتى تصل 4 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.
 

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