وقالت حفيدتها بام سميث فى تغريدة على تويتر إن جدتها لم تكن في أفضل حالاتها الصحية وإنها "رغبت في إلقاء القبض عليها لفعلة ما قبل فوات الأوان".
وذكرت أن الجدة سارت طوال حياتها على طريق قويم وأنها "ودت لو ذاقت طعم ارتكاب الفواحش".
مشاركة
وقالت حفيدتها بام سميث فى تغريدة على تويتر إن جدتها لم تكن في أفضل حالاتها الصحية وإنها "رغبت في إلقاء القبض عليها لفعلة ما قبل فوات الأوان".
وذكرت أن الجدة سارت طوال حياتها على طريق قويم وأنها "ودت لو ذاقت طعم ارتكاب الفواحش".
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة