ضبط 967 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية،حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة،أسفرت عن تحرير 967 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور،بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري،أسفرت عن تحرير 967 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 82 مخالفة انتظار خاطئ ، و89 حالة تصالح فورى،وسحب 26 دراجة نارية وحجز دراجة،وتحصيل مبلغ 13350 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب14رخصة، و 9حالات تصالح وتحصيل2150جنيه غرامة.