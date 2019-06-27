ضبط 4270 عبوة عصائر غير صالحه للإستخدام الآدمى بالغربية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، من خلال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حيث تمكنت من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية.

ونجحت الإدارة العامة لمباجث التموين من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية ، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 4270 عبوة عصائر غير مدون عليها أية بيانات تجارية أو بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .