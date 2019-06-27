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ضبط مضيف جوى بالمطار حاول تهريب هواتف "آيفون" بوضعها حول جسده

الخميس، 27 يونيو 2019 02:25 م
ضبط مضيف جوى بالمطار حاول تهريب هواتف "آيفون" بوضعها حول جسده جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي ،اليوم الخميس ،من ضبط مضيف جوي حاول تهريب كمية من هواتف آيفون حول جسده،  بالمخالفة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

 

صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة،ان اثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران القادمة من جوانزو ،اشتبه عبدالعال نعمان مدير الحركة والمشرف على الصالة فى مضيف جوى يعمل بأحد شركات الطيران، قادم من الصين ،وبتفتيش حقيبته وتفتيشه ذاتيا تبين وجود كمية من هواتف المحمول ماركة آيفونX مخبأة حول جسده.

 

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير  محضر ضبط جمركى برقم 57 لسنة 2819 وتحريز المضبوطات .

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آيفون

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