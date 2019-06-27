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ضبط مصنع لإنتاج مواسير الكهرباء البلاستيكية غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

الخميس، 27 يونيو 2019 10:57 ص
ضبط مصنع لإنتاج مواسير الكهرباء البلاستيكية غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية مصنع غير مرخص
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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تمكنت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الغش التجارى والعمل على تشديد الرقابة على المصانع للتحقق من مدى صلاحية المنتجات للإستخدام ومطابقاتها للمواصفات من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مواسير الكهرباء البلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية بالإسكندرية.

 

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية من وجود مصنع بدون ترخيص "لإنتاج مواسير الكهرباء البلاستيكية" بمنطقة برج العرب بتصنيع مواسير الكهرباء البلاستيكية غير مطابقة للمواصفات القياسية، مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر "جرش بلاستيك ناتج مخلفات القمامة".

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإسكندرية تم استهداف المصنع، وتم ضبط  500 لفة مواسير بلاستيك خاصة بأسلاك الكهرباء بإجمالى 45000 متر غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات "منتج نهائى معد للبيع "- 100جوال بإجمالى وزن 4 طن "جرش" بلاستيك غير صالحة للإستخدام ناتج عن مخلفات القمامة يستخدم فى التصنيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


الاسكندرية

مصنع مواسير كهرباء

مصانع غير مرخصة

مصنع بير السلم

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