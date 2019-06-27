ضبط سيارة تحمل طن ألبان فاسدة بمحافظة بنى سويف

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ، حيث تم على ضبط سيارة محملة بطن من ألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مركبة نقل بدون لوحات معدنية بمحافظة بنى سويف ، تحمل طن ألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، وفقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.