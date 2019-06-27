ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات النارية بالشيخ زايد

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، لمكافحة الجريمة بكل صورها وفى المقدمة منها ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية الخطرة ، تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابى قام بإرتكاب 14واقعة سرقة دراجات نارية.

وكشفت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة قيام مسجل جنائى ، وأربعة عاطلين، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم 14حادث بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة " أول وثانٍ الشيخ زايد ، أول أكتوبر"، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى عملائهم ستة عاطلين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.