ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأجهزة الإلكترونية بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمدرية أمن الإسكندرية فى ضبط 4 أشخاص قاموا بسرقة أجهزة إلكترونية من داخل إحدى الشركات بالإسكندرية وإعادة المسروقات.

وتمكنت الجهود الأمنية المبذولة من كشف ملابسات بلاغ تقدمت به إحدى السيدات محاسبة بإحدى شركات المطاحن بالإسكندرية باكتشافها كسر الباب الخلفى المؤدى لإحدى حجرات الشركة وسرقة 5 شاشات LCD- 2 ماكينة طباعة ليزر- مجموعة دفاتر عبارة عن أذونات قيد خاصة بالشركة - لاب توب خاص بأحد الموظفين.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 عاطلين، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، والتروسيكل المستخدم فى نقل المسروقات، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية.