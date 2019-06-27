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صور ..وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى

الخميس، 27 يونيو 2019 05:12 م
صور ..وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى
البحيرة- ناصر جودة

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أكد الدكتور يسرى بيومى ،  وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على كافة المستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على جاهزيتها لتقديم مستوى لائق من الخدمات الطبية للمواطنين.
 
جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمستشفى الدلنجات المركزى، بمرافقة الدكتور حمودة الجزار ، وكيل مديرية الصحة، واللواء محمد المجبر رئيس مدينة الدلنجات 
وتضمنت الجولة، تفقد العيادات الخارجية و قسم العظام والنساء والتوليد، وكذلك الحضانات والعناية المركزة.
 
وناقش وكيل وزارة الصحة، مع المرضى جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، والمشاكل التى تواجههم بالمستشفى ، وخلال الجولة، تبين تواجد الاطقم الطبية، وتدنى مستوى النظافة العامة بالمستشفى.
 
كما تفقد وكيل وزارة الصحة، الوحدة الصحية بقرية أبو مسعود التابعة لادارة الدلنجات الصحية، وتبين غياب بعض العاملين بالوحدة، وتم إحالتهم للشئون القانونية، وتم مراجعة رصيد الأدوية، وثلاجة الطعوم بالوحدة.
 
وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى (1)
وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى 

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى (2)
وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى (3)
وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى 

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى (4)
وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى (5)
وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى الدلنجات المركزى

 


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وزاره الصحه

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