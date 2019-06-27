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صور نائب محافظ الوادى الجديد :التوسع في زراعة أشجار " المورينجا"

الخميس، 27 يونيو 2019 04:45 م
صور نائب محافظ الوادى الجديد :التوسع في زراعة أشجار " المورينجا" زراعه اشجار المورينجا فى الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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وجهت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، خلال تفقدها مشروع إنتاج شتلات نبات المورينجا الذي يُنفذ شمال مدينة الخارجة بقرية الشركة 55، بالتوسع في زراعة النبات بجميع مراكز المحافظة الخمسة. 
 
أكدت حنان، أن المشروع في مدينة الخارجة، ينفذ بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، من خلال دفع طلاب المدرسة الثانوية الزراعية للتدريب العملي على زراعه النباتات المختلفة، كما أن المشروع مقام لإنتاج 50 الف شتلة بـصوبتين كمرحلة أولى من المستهدف، وهو إنتاج 500 الف شتله سيجري توزيعها على الوحدات المحلية بمراكز المدن، لزراعة 5 أفدنة بكل وحدة، وذلك لتنفيذ خطة المحافظة بالتوسع في المشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع.
 
ووجهت مجدي، بمنح مكافآت لتشجيع للطلاب المشاركين في المشروع، مشددة بضرورة تقليل ساعات التدريب للطلاب لتكون ساعتين فقط بدلًا من أربع ساعات وذلك من الساعة السابعة حتى التاسعة صباحًا نظرًا لارتفاع درجات الحرارة والحفاظ على سلامه وصحة الطلاب.
 
وفي نفس السياق تفقدت مجدي، مشروع نبات "الازولا" أحد الأفكار المنفذة لمبادرة (ماذا تفعل لوكنت محافظ)، والذي جري تنفيذه بالبدء بزراعة  حوضين ليصبح حاليًا 30حوضا، يجري استخدامه كطعام لتغذيهة الأسماك بمشروع الاستزراع السمكري المقام بنفس المكان.
 
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الوادى الجديد

المورينجا

الازولا

قرى الشركة بالخارجة

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