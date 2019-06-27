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صور.. محافظ قنا يشيع جثامين شهداء الشرطة بمسقط رأسهم

الخميس، 27 يونيو 2019 09:06 ص
صور.. محافظ قنا يشيع جثامين شهداء الشرطة بمسقط رأسهم تشيع جثامين شهداء الشرطة
قنا - وائل محمد

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شيع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه كل من اللواء زكى سلام واللواء عادل حبيب مساعد مدير أمن قنا، وعدد من رجال الشرطة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية جثامين شهداء الشرطة من أبناء المحافظة، وهم المجند عماد حمدى حسن ابن قرية العطيات بمركز دشنا، والمجند عبد الرحمن محمد سليم ابن قرية جزيرة الطوابية بمركز قنا، والمجند هشام محمود إبراهيم ابن قرية القلمينا بمركز الوقف، الذين استشهدوا أمس خلال هجوم إرهابى بشمال سيناء.

وأدى محافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية صلاة الجنازة على أرواح الشهداء، كما قدم واجب العزاء لأسر الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.

وأكد المحافظ دعم الشعب المصرى ومؤسسات الدولة المختلفة لكل الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب، مضيفا أن تلك الاعتداءات لن تعوق رجال الأجهزة الأمنية عن تأدية واجبهم الوطنى بل تزيدهم عزيمة وإصرار.
 

1 جنازة الشهداء
 
2جنازة شهداء الجيش والشرطة
 
3جنازة السهداء بقنا
 
4شهظاء مصر أثناء تشيع جنازتهم بقنا

جنازات الشهداء

سيناء

شهداء الشرطة والجيش

محافظة قنا

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