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صور.. مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

الخميس، 27 يونيو 2019 05:53 ص
صور.. مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة
رويترز

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نشرت وكالة رويترز للأنباء، مجموعة من الصور لطالبى اللجوء المكسيكيين وهم يقضون الوقت فى مخيم مؤقت للهجرة بالقرب من بوابة الجسر الدولى فى ماتاموروس.

مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة (1)
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

 

ونشرت المكسيك، الاثنين الماضى، نحو 15 ألف شرطى وجندى على حدودها مع الولايات المتحدة، فى إطار اتفاق مبرم مع واشنطن لوقف الهجرة غير الشرعية.

مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة (2)
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

 

مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة (3)
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

 

مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة (4)
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

 

مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة (5)
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

 

مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة (6)
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

 

مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة (7)
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة (8)
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

 

مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة (9)
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

 

مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة (10)
مجموعة من طالبى اللجوء بالمكسيك داخل مخيم مؤقت للهجرة

المكسيك

لجوء

هجرة

امريكا

مخيم

اخبار

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