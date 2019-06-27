صور.. رئيس جامعة القناة يتفقد موقع إنشاء مستشفى طب الأسنان استعداد لافتتاحها

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

تفقد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعه قناة السويس،مستشفي طب الأسنان المرتقب افتتاحها بهدف المساهمة فى تطوير الخدمات الصحية ،والعلاجية لمواطنى إقليم القناة،رافقه المهندسه وفاء محمود أمين الجامعه المساعد لمقر الجامعه الجديدة واللواء عماد جوده مدير الأمن الجامعي والمهندس عادل ألبير مدير إدارة الإنشاءات بالإدارة الهندسية.

ووجه رئيس الجامعه أثناء الجولة،بضرورة تنسيق الموقع العام أمام المستشفي وتصميم أماكن لانتظار سيارات مرافقي المرضى ،حتى يصبح المكان ملائم لراحة المترددين على المستشفى مع إعداد ارصفه مشاه للطلبة كما تفقد رئيس الجامعه محطة الغازات الطبية الجاري تنفيذها .

يذكر أن مستشفي طب الأسنان التي سيتم افتتاحها تشمل 150 كرسي داخل ثلاث عيادات تضم كل عيادة 50 كرسي أسنان بالإضافة إلي معامل التيجان المدرجات التعليمية .



رئيس جامعة القناة يتفقد مستشفى الاسنان



رئيس جامعة القناة يتفقد مستشفى الاسنان

رئيس جامعة القناة يتفقد مستشفى الاسنان