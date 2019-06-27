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صور .. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية لعلاج المرضى مجانا بقرية المنشأة الجديدة

الخميس، 27 يونيو 2019 04:06 م
صور .. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية لعلاج المرضى مجانا بقرية المنشأة الجديدة توقيع الكشف الطبي على 1438 في قافلة طبية لجامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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نظمت جامعة طنطا، اليوم الخميس، قافلة طبية بيئية ارشادية الى قرية المنشأة الجديدة التابعة لمركز السنطة بمدرسة الثانوية الصناعية بنات.
 
وقال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان هذه القافلة تاتي في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، واستكمالا لدور الجامعه الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.
 
وشملت القافلة العديد من التخصصات ، كما تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على مايقرب من 1438 مواطن من اهالى القرية والقرى المجاورة لها وصرف العلاج اللازم لهم.
 
شارك في القافله الدكتور أحمد زكى الاستاذ المتفرغ بتربية طنطا والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية طب طنطا لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور محمد غازى مدير عام مشروعات البيئة وجمال دويدار رئيس مجلس المدينة وعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 
توقيع الكشف الطبي على 1438 في قافلة طبية لجامعة طنطا (1)
توقيع الكشف الطبي على 1438 في قافلة طبية لجامعة طنطا 

توقيع الكشف الطبي على 1438 في قافلة طبية لجامعة طنطا (2)
توقيع الكشف الطبي على 1438 في قافلة طبية لجامعة طنطا

توقيع الكشف الطبي على 1438 في قافلة طبية لجامعة طنطا (3)
توقيع الكشف الطبي على 1438 في قافلة طبية لجامعة طنطا

 


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مبادره حياه كريمه

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