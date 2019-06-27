صور.. استئصال ورم متشعب تسبب فى شلل نصفى لسيدة مسنة بالغربية

الغربية محمد طارق

نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المنشاوى العام فى طنطا بمحافظة الغربية، فى إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم متشعب بالمخ لسيدة مسنة تبلغ 60 سنة.

وقال الدكتور رأفت عبد العزيز أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، إن السيدة حضرت إلى المستشفى فى حالة صحية سيئة وتعانى من وجود ورم متشعب وضاغط على مراكز المخ، ما أدى إلى حدوث شلل نصفى بالجانب الأيسر.

وأضاف "عبد العزيز": بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة تم إجراء العملية واستئصال الورم كليا، وخرجت السيدة من غرفة العمليات بحالة صحية جيدة، وتستكمل علاجها تحت ملاحظة الأطباء، وتحسنت الحركة بالجانب المصاب بالشلل.

شارك فى العملية الجراحية، الدكتور عبد الله سلامة أخصائى جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد عوض أخصائى جراحة المخ والأعصاب، والدكتور نبيل يوسف رئيس قسم التخدير.