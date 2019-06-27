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صور.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج سعيا لإثارة قضيتهم بقمة العشرين

الخميس، 27 يونيو 2019 11:43 ص
صور.. احتجاجات جديدة فى هونج كونج سعيا لإثارة قضيتهم بقمة العشرين جانب من المشهد فى هونج كونج
رويترز

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غرقت هونج كونج فى الفوضى مجددا اليوم الخميس مع احتشاد محتجين خارج مقر وزيرة العدل حيث أغلقوا الطرق وأجبروا الموظفين على الرحيل فى أحدث اضطرابات تهز المدينة بسبب مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم للبر الرئيسى للصين.

وتظاهر الملايين فى شوارع هونج كونج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الذى يسمح بتسليم المشتبه بهم ومثولهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعى. ويريد المحتجون إلغاء مشروع القانون تماما وليس مجرد تعليقه كما تقرر.

وهتف بعض المحتجين، الذين خرجوا في درجات حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية، "اسحبوا القانون الخبيث... اخرجى يا تيريزا تشنج" وهى وزيرة العدل. وصاح آخرون "اشجبوا استخدام الشرطة للقوة المفرطة وأفرجوا عن المحتجين".

وشكلت الشرطة طوقا أمنيا لصد المتظاهرين، ووقعت مناوشات محدودة بينها وبين جماعة ديموسيستو المنادية بالديمقراطية.

وفي الساعات الأولى من الصباح لاحقت شرطة مكافحة الشغب المزودة بهراوات ودروع عشرات المحتجين خلال فض حصار لمقر الشرطة.

ويسعى المحتجون لإدراج مشكلة هونج كونج في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين التي تنطلق باليابان غدا، في خطوة من المؤكد أن تثير غضب الصين إن حدثت.

أفراد الأمن
أفراد الأمن
الجرافيتى يهيمن على شوارع هونج كونج
الجرافيتى يهيمن على شوارع هونج كونج
الشرطة تؤمن أحد المبانى الحكومية
الشرطة تؤمن أحد المبانى الحكومية
الشرطة فى هونج كونج
الشرطة فى هونج كونج
جانب من المشهد فى هونج كونج
جانب من المشهد فى هونج كونج
جرافيتى
جرافيتى
شرطة (2)
شرطى
شرطة
جانب من قوات الأمن
شرطية بهونج كنج
شرطية بهونج كنج
عامل نظافة يقوم بتنظيف الشوارع
عامل نظافة يقوم بتنظيف الشوارع
قوات الأمن فى هونج كونج أمام مبنى الإدارة
قوات الأمن فى هونج كونج أمام مبنى الإدارة
قوات الأمن فى هونج كونج تستعد تحسبا للمظاهرات
قوات الأمن فى هونج كونج تستعد تحسبا للمظاهرات
قوات الأمن فى هونج كونج
قوات الأمن فى هونج كونج
قوات الشرطة
قوات الشرطة
متظاهرون فى الشوارع
متظاهرون فى الشوارع
متظاهرين
متظاهرين

 

 


هونج كونج

الصين

مظاهرات هونج كونج

تيريزا تشنج

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