صحيفة بريطانية:التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى يقضى على سرطان عنق الرحم

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "The Sun " البريطانية، أنه يمكن القضاء على سرطان عنق الرحم عن طريق التطعيم ضد الورم الحليمى البشرى" وفقًا للخبراء، تم استهداف الفتيات اللائى تتراوح أعمارهن بين 12 و 13 عامًا بالمدارس ، منذ عام 2008 كجزء من برنامج قومى، للوقاية من سرطان عنق الرحم ، وسيتم توسيع نطاقه.



التطعيم للوقاية من سرطان عنق الرحم

وأشارت الصحيفة ، إلى أن التطعيم يحمي من فيروس الورم الحليمي البشري، (HPV) الذي يسبب 95 % من حالات سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى أشكال أخرى من المرض، مثل أورام الرأس والرقبة، يمكن أن يسبب الخلل الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أيضًا إلى الثآليل التناسلية.

الآن تظهر دراسة مجلة "لانسيت الطبية"، في 14 دولة تتميز بالغنى، انخفاضًا حادًا في إصابات فيروس الورم الحليمي البشري منذ بدء التطعيم.



التطعيم ضد هيومان بابولوما فيروس سقى من سرطان عنق الرحم