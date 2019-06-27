سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 12:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة بريطانية:التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى يقضى على سرطان عنق الرحم

الخميس، 27 يونيو 2019 11:11 م
صحيفة بريطانية:التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى يقضى على سرطان عنق الرحم تطعيم للقضاء على سرطان عنق الرحم
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "The Sun " البريطانية، أنه يمكن القضاء على سرطان عنق الرحم عن طريق التطعيم ضد الورم الحليمى البشرى"  وفقًا للخبراء، تم استهداف الفتيات اللائى تتراوح أعمارهن بين 12 و 13 عامًا بالمدارس ، منذ عام 2008 كجزء من برنامج قومى، للوقاية من سرطان عنق الرحم ، وسيتم توسيع نطاقه.

التطعيم للوقاية من سرطان عنق الرحم
التطعيم للوقاية من سرطان عنق الرحم

وأشارت الصحيفة ، إلى أن التطعيم  يحمي من فيروس الورم الحليمي البشري، (HPV) الذي يسبب 95 % من حالات سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى أشكال أخرى من المرض، مثل أورام الرأس والرقبة، يمكن أن يسبب الخلل الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أيضًا إلى الثآليل التناسلية.

الآن تظهر دراسة مجلة "لانسيت الطبية"، في 14 دولة تتميز بالغنى، انخفاضًا حادًا في إصابات فيروس الورم الحليمي البشري منذ بدء التطعيم.

التطعيم ضد هيومان بابولوما فيروس سقى من سرطان عنق الرحم
التطعيم ضد هيومان بابولوما فيروس سقى من سرطان عنق الرحم
 
وبحسب الجريدة ، إن حالات التطعيم  أدت إلى انخفاض بنسبة 86 % في الفتيات في بريطانيا، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عامًا ، ونقلت الجريدة  عن الباحث البروفيسور مارك بريسون، من جامعة لافال في كندا، إذا ظل معدل التطعيم مرتفعًا، يمكن القضاء على سرطان عنق الرحم خلال عقود ، وتوقع أن يشهد انخفاضا كبيرًا، خلال السنوات العشر القادمة ، حيث يتم تشخيص حوالي 3200 امرأة بسرطان عنق الرحم كل عام في بريطانيا، مع وفاة 1000 حالة سنويًا.

 


سرطان عنق الرحم

التطعيم ضد سرطان عنق الرحم

السرطان

علاج السرطان

هيومان بابلوما فيروس

الوقاية من سرطان عنق الرحم

التطعيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

نجم برشلونة الإسبانى يشكف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019

نجم برشلونة الإسبانى يشكف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019

رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة