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شرطة بريطانيا تعتقل سيدة طالبت زوجها بالقيام بأعمال المنزل

الخميس، 27 يونيو 2019 10:05 م
شرطة بريطانيا تعتقل سيدة طالبت زوجها بالقيام بأعمال المنزل الشرطة البريطانية
كتب أحمد علوى

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اعتقلت الشرطة البريطانية فى شمال مقاطعة يوركشاير الإنجليزية سيدة واحتجتزها لمدة 17 ساعة، بعد أن طلبت من زوجها مساعدتها فى الأعمال المنزلية.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توجه ضباط وسيارتين تابعتين للشرطة على منزل فاليرى ساندرز، لضبطها بعد أن اتهمها زوجها لاعب كمال الأجسام بـالتحكم فى سلوكه".

وقال الزوج الذى يدعى مايكل، والبالغ من العمر 58 عاماً أيضاً، أنها طلبت منه تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية، وممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل وكذلك التوقف عن التسوق من بعض المتاجر الكبيرة، التى اعتاد على شراء المواد الغذائية منها.

بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار مايكل إلى أنها كانت ترفض دائماً تناول الطعام الذى يقوم بإعداده، وأنه أصيب بالاكتئاب بسبب تصرفاتها، وأخبرها أنه يريد قتل نفسه، فما كان منها إلا أن ضحكت وطلبت منه "الذهاب والقيام بذلك"، وهو الأمر الذى نفته ساندرز.

وبعد حبسها لمدة 17 ساعة، تم قبول التماس قدمته السيدة المتهمة، تؤكد فيه أنها لم ترتكب أى جرم.

 


الشرطة البريطانية

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بريطانيا

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