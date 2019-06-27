شاهد.. منزل كندى مصنوع من 600 ألف زجاجة بلاستيكية

كتبت: إنجى مجدى

تجمع أكثر من ألف شخص على الشاطئ الجنوبى الغربى من نوفا سكوتيا فى كندا، هذا الأسبوع، لمشاهدة منزل مبنى من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها.



منزل بنى من زجاجات البلاستيك المعاد تدويرها

وبحسب صحيفة التايمز، البريطانية، الخميس، فإن المنزل، الذى تبلغ مساحته 2000 قدم مربع، يحتوى على طابق واحد من ثلاث غرف نوم على قطعة أرض بجانب البحر، وتم استخدم 612 ألف زجاجة بلاستيكية فى بناءه.

وقام المخططون بتخطيط البناء على مدار أكثر من عام، وشراء لبنات البناء من شركة تدعى Armacell تقوم بتحويل الزجاجات البلاستيكية إلى لوح رغوة خفيف الوزن يستخدم فى صنع ريش توربينات الرياح.