شاهد.. إنجازات طالبة سعودية مبتعثة لكوريا الجنوبية

وكالات الأنباء

ذاع اسم الطالبة السعودية المبتعثة، آلاء مندورة، فى كوريا الجنوبية وإنجازها فى تعريف تلك الدولة الآسيوية بالعادات والتقاليد والأطباق السعودية جاعلة من أطباقها "وسيلة للتعريف بوطنها".

وحسب موقع سى ان ان نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو بتعليق كتب فيه: "آلاء مندورة سعودية مبتعثة.. أبهرت الكوريين واعتزّت بثقافتها السعودية.. وجعلت من أطباقها وسيلة للتعريف بالوطن".

وروى الفيديو المنشور "قصة فتاة حملت معها الثقافة السعودية إلى كوريا الجنوبية، هي طالبة سعودية نجحت فى جذب الكوريين للأكلات السعودية من خلال مطعم افتتحته فى كوريا الجنوبية لتعرفهم على الثقافة السعودية.."

آلاء مندورة سعودية مبتعثة..

أبهرت الكوريين و اعتزّت بثقافتها السعودية..

وجعلت من أطباقها وسيلة للتعريف بالوطن. pic.twitter.com/fmcfoixhB3 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 27, 2019

وذكر في مقطع الفيديو: "تعتمد (مندورة) في مطعمها على تغيير قوائم الطعام لزبائنها الكوريين أسبوعيا كى تعرفهم على النكهات السعودية المتنوعة، إضافة إلى تقديم القهوة العربية والحلويات المتنوعة.."

ولفت مقطع الفيديو المنشور على أن آلاء تقوم بكل ذلك "على أنغام الأغاني السعودية والديكور المحاكي لهويتها الوطنية.."