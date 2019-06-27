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سكرتير عام حلف الناتو: هناك فرصة فريدة لتحقيق السلام فى أفغانستان

الخميس، 27 يونيو 2019 06:25 م
سكرتير عام حلف الناتو: هناك فرصة فريدة لتحقيق السلام فى أفغانستان حلف الناتو
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 قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الخميس إن هناك فرصة فريدة لتحقيق السلام في أفغانستان، مشددا على أن الحلف يدعم بقوة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل القريب.
 
وأكد ستولتنبرج - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - التزام حلفاء الناتو وشركائه بتدريب وتمويل القوات الأفغانية من أجل تهيئة الظروف لتحقيق السلام، وذلك في كلمته أثناء اختتام مناقشات وزراء دفاع الناتو المستمرة منذ يومين في بروكسل. 
 
وأضاف أن دول الناتو أكدت تقديم الدعم المالي لقوات الأمن الأفغانية حتى عام 2024، مشيرا إلى أن قوات الحلف ستبقى في أفغانستان طالما كان ذلك ضروريا وأيضا من أجل ضمان ألا تصبح البلاد مرة أخرى ملاذا آمنا للإرهابيين الدوليين.
 
وأعرب عن دعم دول الحلف - بالكامل - لجهود الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية من أجل السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد للتوصل إلى تسوية سياسية بالبلاد، مشددا على أهمية الحوار بين الأفغان والدور الرئيسي الذي تلعبه ألمانيا من أجل تسهيل هذا الأمر.

ناتو

أفغانستان

بروكسل

زلماي خليل زاد

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