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سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر

الخميس، 27 يونيو 2019 12:00 ص
سفير اليابان بالقاهرة يكشف عن زيادة الاستثمارات اليابانية بنسبة 75% فى مصر ماساكى نوكى سفير اليابان فى مصر
كتب أيمن رمضان

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وجه ماساكى نوكى سفير اليابان فى مصر، التهنئة لمصر بمناسبة استضافتها لكأس الأمم الإفريقية، متمنيًا فوز المنتخب المصرى بالكأس، مشيراً إلى أن هناك علاقات تاريخية قوية بين مصر واليابان، مشيرًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء اليابانى يعملان على تقوية العلاقات فى المجال الاقتصادى والأمني.

 

وأضاف "نوكى"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر فضائية "TeN"، أنه بفضل الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى ارتقت العلاقات لمستوى أعلى من التقدم والرقى، لافتاً إلى أن الاستثمارات اليابانية فى مصر تنمو بشكل كبير، حيث إنه زادت مؤخرًا بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضى، وتابع: "رئيس منظمة التجارة اليابانية أكد أن مصر تغيرت للأفضل، كما أن الرئيس السيسى عبر أكثر من مرة عن ترحيبه بالاستثمار اليابانى".


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