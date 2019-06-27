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سبوتنيك: ارتفاع العمليات الإرهابية فى تونس لـ 4 تفجيرات

الخميس، 27 يونيو 2019 02:54 م
سبوتنيك: ارتفاع العمليات الإرهابية فى تونس لـ 4 تفجيرات تفجير تونس
وكالات الأنباء

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وقعت تفجيرات اليوم الخميس، بالعاصمة التونسية استهدفت ارتكازات أمنية ومنشأت فى وسط المدينة، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية.

وبينما أكدت وزارة الداخلية وقوع عمليتين بالعاصمة تونس، قال منار السكندراني القيادي بحركة النهضة التونسية سابقا، إن 4 عمليات إرهابية وقعت صباح اليوم الخميس.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن شارع الحبيب بورقيبة شهد التفجير الأول، فيما شهدت منطقة "القوجاني" عملية أخرى، ووقع التفجير الثالث فى منطقة فوشانة بالعاصمة.

وتابع أن منطقة قفصة شهدت عملية إرهابية أخرى بالسلاح، وأن الإصابات حتى الآن متفاوتة بين المدنيين والأمنيين. 

وتابع السكندراني، أن انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم الخميس بالقرب من دورية شرطة بأكبر شوارع العاصمة، وأن هذه المعلومات أولية غير قاطعة.

واستطرد قائلا: "أرجو ألا يكون التفجير له علاقة بالعملية الانتخابية المقررة خلال الفترة القليلة المقبلة، وألا تكون ذريعة لتأجيل الانتخابات".

 


تونس

تفجيرات

الارهاب

شارع الحبيب بورقيبة

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