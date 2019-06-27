سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 03:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"سانا": الجيش السورى يحبط هجومًا لإرهابيى "فتح الشام" بريف إدلب

الخميس، 27 يونيو 2019 01:56 م
"سانا": الجيش السورى يحبط هجومًا لإرهابيى "فتح الشام" بريف إدلب عناصر من الجيش السورى
دمشق /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبطت وحدات الجيش السورى، اليوم الخميس، هجوما لإرهابيى "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقًا) على محور قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي، فيما اشتبكت وحدات أخرى مع مجموعات كبيرة من إرهابيى التنظيم شمال بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالى وأوقعت قتلى فى صفوفهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش المتمركزة بريف إدلب أحبطت هجوما كبيرا نفذه إرهابيو فتح الشام بأسلحة وآليات متطورة على محور قرية القصابية التى حررها الجيش الشهر الماضي، مشيرة إلى أنه تم القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير عدة آليات وعربات مصفحة متطورة وأسلحة وذخائر خلال عملية التصدى وانسحاب من تبقى منهم شمالا وشمال شرق باتجاه قريتى بعربو والنقير.

وفى ريف حماة الشمالى خاضت وحدات الجيش اشتباكات مع مجموعات من إرهابيى فتح الشام، وكتائب العزة حاولت التسلل باتجاه نقاط الجيش شمال بلدة كفرنبودة وأوقعت فى صفوفهم قتلى ومصابين ودمرت لهم آليات مزودة برشاشات متنوعة، كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع تلك المجموعات الإرهابية وخطوط إمدادها فى قرية شير مغار فى جبل شحشبو شمال غرب حماة.

 


سانا

أخبار سوريا

سوريا

الجيش السورى

هجومًا لإرهابيى

فتح الشام

ريف إدلب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة