"سانا": الجيش السورى يحبط هجومًا لإرهابيى "فتح الشام" بريف إدلب

دمشق /أ ش أ/

أحبطت وحدات الجيش السورى، اليوم الخميس، هجوما لإرهابيى "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقًا) على محور قرية القصابية بريف إدلب الجنوبي، فيما اشتبكت وحدات أخرى مع مجموعات كبيرة من إرهابيى التنظيم شمال بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالى وأوقعت قتلى فى صفوفهم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات الجيش المتمركزة بريف إدلب أحبطت هجوما كبيرا نفذه إرهابيو فتح الشام بأسلحة وآليات متطورة على محور قرية القصابية التى حررها الجيش الشهر الماضي، مشيرة إلى أنه تم القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير عدة آليات وعربات مصفحة متطورة وأسلحة وذخائر خلال عملية التصدى وانسحاب من تبقى منهم شمالا وشمال شرق باتجاه قريتى بعربو والنقير.

وفى ريف حماة الشمالى خاضت وحدات الجيش اشتباكات مع مجموعات من إرهابيى فتح الشام، وكتائب العزة حاولت التسلل باتجاه نقاط الجيش شمال بلدة كفرنبودة وأوقعت فى صفوفهم قتلى ومصابين ودمرت لهم آليات مزودة برشاشات متنوعة، كما استهدفت مدفعية الجيش مواقع تلك المجموعات الإرهابية وخطوط إمدادها فى قرية شير مغار فى جبل شحشبو شمال غرب حماة.