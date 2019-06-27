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رئيس حى الموسكى: لا إصابات بحريق العتبة وجارى حصر الخسائر المادية

الخميس، 27 يونيو 2019 11:52 ص
رئيس حى الموسكى: لا إصابات بحريق العتبة وجارى حصر الخسائر المادية رجال الحماية المدنية
كتب علاء رضوان - تصوير خالد كامل

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قال ماجد السيد أحمد رئيس حي الموسكى، إنه عقب انتهاء رجال الحماية المدنية من أداء عملهم وإجراء عمليات التبريد لحادث حريق السوق القديم في العتبة سيتم حصر الخسائر المادية.
 
وأضاف رئيس الحي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد 183 محلا في المكان، وسيتم الوقوف على عدد المحالات التي لحقتها النيران عقب حصرها.
 
ولفت رئيس الحي إلى أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات بشرية، وأن الجهات المعنية توجهت لمكان الحريق فور وقوعه.
 
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المحلات وسوق فى العتبة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.
 
حريق العتبه (1)
 
حريق العتبه (2)
 
حريق العتبه (3)
 
حريق العتبه (4)
 
حريق العتبه (5)
 
حريق العتبه (6)
 
حريق العتبه (7)
 
حريق العتبه (8)
 
حريق العتبه (9)
 
حريق العتبه (10)
 
حريق العتبه (11)
 
حريق العتبه (12)
 
حريق العتبه (13)
 
حريق العتبه (14)

 


حريق العتبة

حريق في العتبة

حريق محلات العتبة

السيطرة على حريق العتبة

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