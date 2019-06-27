رئيس الوزراء الهندى يلتقى نظيره اليابانى على هامش قمة العشرين

نيودلهى /أ ش أ/

اجتمع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الخميس، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى أوساكا وتبدأ غدًا الجمعة.

وذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية أن مودى وآبى أجريا نقاشات واسعة النطاق بخصوص شئون ثنائية بين البلدين من بينها مشروع القطار السريع الذى يربط مدينة أحمد أباد بمدينة مومباي، كما بحثا مركز مؤتمرات فاراناسى الذى يتم بناؤه بمساعدة اليابان.

ومن جهته قال وزير الخارجية الهندى فيجاى كيشاف جوخالي، إن مودى وآبى سيجريان محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة لإجراء المزيد من النقاشات حول مبادرة منطقة المحيط الهندى والهادئ التى تسعى الأطراف الثلاثة إلى مواصلتها وبحثها.