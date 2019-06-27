داخلية تونس: مستعدين لمواجهة كل ما يمس استقرار البلاد

كتبت – هناء أبو العز

أصدرت وزارة الداخلية التونسية، بيانًا على موقعها الرسمى، طلبت فيه وسائل الإعلام، بالحصول على معلوماتهم عن العمليات الإرهابية، وهويات منفذيها والمصابين من المصادر الرسمية للوزارة فقط.

وأعلنت الوزارة فى بيانها، أن عملية شارل ديجول بالعاصمة، أسفرت عن إستشهاد رجل أمن من بين المصابين الخمسة المدنيين والأمنيين.

كما أفادت الوزارة بأن كافة الوحدات الأمنية على أهبة وإستعداد تام للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس من أمن وإستقرار البلاد.

كما أصدرت الوزارة بيانًا قبل ساعة، أشارت فيه إلى تفجير الساعة 11 صباحًا، حين قام شخص بتفجير نفسه قبالة إدارة شرطة مكافحة الإرهاب، بالقرجاني.

وأسفرت العملية عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الأمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفى بيان ثالث قالت وزارة الداخلية أن تفجير الساعة 10.50 صباحًا، أقدم فيه شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديجول بالعاصمة.

ولم تسفر العملية إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجلى أمن و3 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.