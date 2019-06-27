حبس عاطل وتاجر خردة بتهمة سرقة شقق سكنية فى الشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس عاطل وتاجر خردة متهمين بسرقة 7 شقق سكنية بمدينة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تورط عاطل، وتاجر خردة، فى سرقة عدد من الشقق السكنية.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 7 شقق سكنية، وأرشدا عن المسروقات، لدى أحد عملائهما.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.